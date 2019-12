Unbekannte "entsorgten" Zeitungsständer in der Schwarza, im Stadtpark Neunkirchen wurden Papierkörbe zerstört.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Loipersbach (Gemeinde Natschbach) am Sonntagvormittag gerufen: Unbekannte hatten mehrere Zeitungsständer in die teilweise eingefrorene Schwarza geworfen. Im Auftrag der Polizei wurden die Zeitungsständer von der Feuerwehr geborgen und an die Exekutive übergeben.

Für Verärgerung sorgen auch Vandalenakte in Neunkirchen: Vier Papierkörbe im Stadtpark wurden aufgerissen, der Müll liegt nun seitlich an den Wegen.