Statue in Payerbach verstümmelt

Große Bestürzung nach dem Kirchgang: Am letzten Juli-Wochenende fanden Messbesucher die beschädigte Holzstatue der Pionierin Eugenie Schwarzwald am Payerbacher Ortsplatz vor. Die Statue dürfte aus der Verankerung gerissen und vornüber gefallen sein – dadurch sind beide Hände abgebrochen. Eugenie Schwarzwald gilt als Wegbereiterin für die Gleichstellung der Frau in Bildung und Gesellschaft. Die Holzstatue wurde 2016 von drei Schülerinnen der HLT Semmering beim Schwarzauer Holzkünstler Ernst Sommer in Auftrag gegeben. „Dadurch, dass jetzt das 150-jährige Geburtstagsjubiläum stattfand, wurde erneut Aufmerksamkeit auf sie gelenkt, und ich vermute, dass diese Tat damit in Zusammenhang steht“, meint Gemeinderätin Heidi Prüger (Grüne).

„Wir werden schauen, dass wir die Frau Schwarzwald so schnell wie möglich wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzen, dafür setze ich mich persönlich ein.“

Vizebürgermeister Jochen Bous

Vizebürgermeister Jochen Bous (Liste „Pro Payerbach“) verspricht auf Anfrage der NÖN: „Ich habe schon mit der Versicherung Kontakt aufgenommen. Wir werden schauen, dass wir die Frau Schwarzwald so schnell wie möglich wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzen, dafür setze ich mich persönlich ein.“

