Pläne: Ternitzer Stadtplatz soll "grüner" werden

Innerstädtisch stärker werden – das hat sich die Ternitzer Stadtregierung zum Ziel gesetzt. Um dieses Ziel auch erreichen zu können, soll der Stadtplatz (oder Theodor-Körner-Platz) verändert werden.

Konkret will man sich laut SPÖ-Stadtrat Peter Spicker einem Konzept widmen, das vier „B“ enthält: „Bestuhlung, Begrünung, Beschattung und Belebung.“ Gestartet wird das Projekt mit der Schaffung neuer Sitzgelegenheiten und der Begrünung. Bei der Bestuhlung möchte man den Platz voraussichtlich um Holzbänke mit Lehnen erweitern. Zudem soll die Stadtmitte auch grüner werden.

„Hier arbeiten wir mit dem Architektenbüro Teynor & Schmid zusammen. Sie haben ein Topfpflanzenkonzept entwickelt, das flexibel ist und den ganzen Platz grüner aussehen lässt“, gibt Spicker Einblicke in die Pläne. Außerdem sollen an vier Punkten auch größere Bäume gepflanzt werden. „Hier muss noch evaluiert werden, ob man das im Untergrund machen kann oder die Bäume in große Tröge gibt“, so der Stadtrat zur NÖN.

„Es gibt auch den Gedanken, einen Kiosk zu etablieren“

Für die Beschattung gibt es zwei Konzepte: Schirme oder Stoffbahnen. „Das ist eine Frage der Statik sowie der Kosten“, lässt Spicker offen, welche Variante eher bevorzugt wird.

Mit all diesen Maßnahmen will die Stadt den Platz wieder mehr beleben. „Es gibt auch den Gedanken, einen Kiosk zu etablieren“, verrät der Stadtrat. Als „Sahnehäubchen“ des rund 200.000 Euro teuren Projektes soll auch geprüft werden, ob ein Wasserspiel für Kinder am Stadtplatz möglich wäre.

