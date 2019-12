Adventfenster in Otterthal "eröffnet" .

Besinnlich fiel der Start in den Advent in Otterthal aus: Viele Kinder, Eltern und Lehrer trafen sich bei der Eröffnung des Adventfensters bei der Volksschule, um sich bei Punsch aufzuwärmen und den musikalischen Darbietungen von „Einklang“, einer Otterthaler Musikgruppe“, zu lauschen. Die Spenden werden an eine Familie aus der Region übergeben.

„Danke an alle Spenderinnen und Spender“, so die Organisatoren. Ein besonderer Dank gelte, so Volksschuldirektorin Silvia Stögerer, Pädagogin Olivia Membier, die das Adventfenster schmückte und gestaltete sowie mit den Chorkindern Darbietungen einstudierte.