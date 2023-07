An zwei Tagen: Zöberner Waldfest wurde wieder gestürmt

Trotz kräftigem Regen am Samstagnachmittag klappte es dann doch noch: Das legendäre Waldfest der Freiwilligen Feuerwehr Zöbern konnte in diesem Jahr einmal mehr am bevorzugten Veranstaltungsplatz im Freien über die Bühne gehen. Das freute an vorderster Front Kommandant Gerhard Kronaus, der seiner Mannschaft für drei Wochen Vorbereitungsarbeit ein dickes Lob aussprach.

Unter den Gästen des Frühschoppens am Sonntag: die Abgeordneten Hermann Hauer (ÖVP) und Jürgen Handler (FPÖ), Ortschef Alfred Brandstätter mit Vize Manfred Vollnhofer (beide ÖVP), Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber und sein Vize Michael Riegler, Notarin Verena Miklos, Bürgermeister a. D. Hans Nagl und die Feuerwehr-Ehrenkommandanten Leopold Luef, Johann Kronaus und Sigi Faustmann.

Landtagsabgeordneter Hermann Hauer nutzte die Gelegenheit, um der Feuerwehrjugend unter der Leitung von Neo-Amtsleiterin Cornelia Kronaus (anlässlich ihrer jüngsten Leistungen beim Landeswettbewerb) einen 100 Euro-Eisgutschein zu überreichen und sie zugleich in den Landtag nach St. Pölten einzuladen.