Aspangs „Böhmischer Kirtag“ feiert nach fünf Jahren ein Comeback

Alles neu beim „Böhmischen Kirtag“: Wenn das legendäre böhmisch-mährische Blasmusikfestival am kommenden Wochenende nach jahrelanger (Corona-)Pause ein großes Comeback feiert, dann tut es das an einer neuen Veranstaltungsstätte: Fand die bislang letzte Auflage noch am Gelände des Aspanger Freibades und des Scheibelgartens statt, geht das Zwei-Tages-Event heuer auf der Festwiese an der B 54, direkt neben dem „Hofer“-Markt, über die Bühne.

Damit einher geht auch ein spezielles Verkehrskonzept: Ab dem Kreisverkehr beim „Hofer“-Markt Richtung Mönichkirchen herrscht eine Einbahnregelung, eine Spur kann als Parkmöglichkeit genutzt werden. Der Verkehr von Mönichkirchen kommend wird über das Aspanger Ortsgebiet umgeleitet. „Ich ersuche alle, Rücksicht zu nehmen, vor allem auf die Anrainer“, appelliert Feuerwehrkommandant Sepp Huber, der gemeinsam mit seiner Aspanger Feuerwehr sowie dem Kulturverein und Hans Makos die Organisation des Events inne hat. „Ein spezielles Dankeschön geht an die Familie Brandstätter, die uns den Grund zur Verfügung stellt“, so Huber.

An beiden Tagen haben sich jedenfalls wieder Top-Musikanten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Tschechien angesagt. Den Auftakt macht am Samstag, den 26. August, um 17 Uhr die Chisetaler Blaskapelle aus der Schweiz. Danach zu hören: Michael Maier und seine Freunde aus Deutschland, die Blaskapelle Gloria und die Weinviertler Mährischen Musikanten. Am Sonntag, den 27. August, spielt ab 10.30 Uhr „Mistrinanka“ aus Tschechien — es folgen „Die Innsbrucker Böhmische“ sowie Vlado Kumpan und seine Musikanten.

Informationen und Karten: https://www.boehmischerkirtag.at/