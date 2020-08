Unter der Regie von Allegro-Gastronom Christian Schicker taten sich am Freitagnachmittag zehn regionale Brauereien zusammen, um am Hauptplatz in Neunkirchen ihre Kreationen vorzustellen. Für die musikalische Umrahmung sorgten dabei die „Prigglitzer Blech“.

Zum Abschluss trat im Rahmen der „Sommernächte am Hauptplatz“ von Platzhirsch-Gastronom Herbert Schwarz noch Vollblutmusiker Matt Domain auf. Unter den Gästen: ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, die ÖVP-Stadträte Christine Vorauer und Armin Zwazl, Johann Ungersböck, Walter Stöger, Thomas Dinhopl und viele andere.