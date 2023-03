Diskussionsabend: Wie sich Kirchberg für Blackout rüstet

Das Licht geht aus – und dann? Dass die Frage nach einem totalen, längeren und überregionalen Stromausfall viele Menschen bewegt, zeigte sich am Donnerstagabend im Turnsaal der Mittelschule. Initiiert von Gemeinderätin Heidi Hirner (ÖVP), hatte die Gemeinde zu einem Blackout-Vortrag geladen. Rund 270 Gäste verfolgten die eineinhalbstündige Diskussion, die aus einer Podiumsrunde sowie Publikumsfragen bestand.

Das Besondere an der Veranstaltung erklärte Wolfgang Riegler, der gemeinsam mit Gerhard Rieck moderierte, gleich zu Beginn. Anstatt eines Experten, etwa vom Zivilschutzverband, habe man „maßgebliche Personen aus der Gemeinde“ auf ein Podium geholt. „Wir wollen nicht allgemein auf das Thema eingehen, sondern die konkrete Frage beantworten: Was passiert in meiner Gemeinde?“, so Riegler.

„Kleinigkeiten oder Vorsorgeuntersuchungen werden wir nicht machen. Es wird eine Triage geben – der, der die Behandlung dringend braucht, wird sie bekommen.“ Gemeindearzt Alois Rieck über das Vorgehen bei einem Blackout.

Während etliche Fragestellungen klar beantwortet werden konnten, blieben andere noch offen. Eindeutig war etwa die Botschaft von Kindergartenleiterin Monika Reiterer, VS-Direktorin Gitti Fuchs und Mittelschule-Chef Karl Kager. Im Fall des Falles laufe der Unterricht am betreffenden Tag weiter, ab Tag zwei seien die Einrichtungen geschlossen, einen Notbetrieb gebe es nicht. Medizinische Versorgung werde zwar angeboten, allerdings eingeschränkt: Arzt Alois Rieck nahm etwa das Wort „Triage“ in den Mund und appellierte an die Bürger, nicht notwendige Behandlungen hintanzustellen.

Großes Interesse an der Blackout-Veranstaltung in Kirchberg. Foto: NÖN, Philipp Grabner

Als zentrale Anlaufstellen habe man das Feuerwehrhaus (es ist notstromversorgt) sowie das Gemeindeamt definiert, so Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP), der auch eine gute Nachricht mit im Gepäck hatte: Die Wasserversorgung sei „zumindest für 14 Tage“ gesichert. Vorerst nicht restlos geklärt werden konnten etwa die Frage nach einem Sterbefall und, wie das örtliche Pflegeheim mit einem Blackout umgeht.

Wolfgang Riegler brachte es am Schluss auf den Punkt: „Niemand braucht sich fürchten, aber darüber nachdenken kann auf keinen Fall schaden!“

