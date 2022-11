Veranstaltung Feistritz: Mit Experten sicher durch den Ski-Winter

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Begeisterten das Publikum: Organisator Hans Schlögl, Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner, Erwin Blumreisinger von der Nepalhilfe, Alpinexperte Stephan Skrobar und Moderatorin Anita Gradwohl. Foto: Naturfreunde Wechselgebiet

S kitourengeher und Ski-Bergsteiger am Beginn der Saison auf Risikominimierung zu sensibilisieren und zur professionellen Vorbereitung ihrer Touren zu motivieren, war das ehrgeizige Ziel einer Veranstaltung, zu der die Naturfreunde Wechselgebiet in den Festsaal des Gemeindeamtes in Feistritz geladen hatten. Zudem wurde für eine Benefizaktion gesammelt.