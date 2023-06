Freiwillige Feuerwehr Prigglitz lud zu Frühschoppen

Am vergangenen Pfingstwochenende war es wieder soweit: Die Freiwillige Feuerwehr Prigglitz unter Kommandant Karl Stranz lud zum traditionellen Fest beim Gemeindeamt ein. Am Samstagabend sorgten die „Legrus“ für Stimmung, den Frühschoppen am Sonntag umrahmte der Musikverein Prigglitz unter der Leitung von Kapellmeister Peter Moser.

Das Team rund um den Kommandanten hatte alle Hände voll zu tun und fleißig war auch die Feuerwehrjugend unterwegs, die zum Schätzspiel einlud. Es ging darum, die Anzahl der Arbeitsstunden zu erraten, welche Peter Moser für die Errichtung der Gartenbank gebraucht hatte. Es gab gleich zwei richtige Tipps: Peter Riedl und Gerhard Duchan lagen mit 9 Stunden und 30 Minuten richtig. „Wie jetzt aufgeteilt wird, muss noch entschieden werden“, so Karl Stranz.

Unter den Gästen beim Frühschoppen am Sonntag gesehen: Pfarrer Ernst Pankl, ÖVP-Bürgermeister Franz Teix, Bürg-Vöstenhofs ÖVP-Bürgermeister und Polizeikommandant a. D. Johann Hainfellner, die Patinnen Marina Riedl, Andrea Zwickl, Juliane Trabitsch und Valentina Kirnbauer-Schneider, die Gemeinderäte Karl Zwickl, Peter Riedl, Peter Pranzl, Peter Haberler, Elisabeth Reichel, Musikvereinsobfrau Irene Hartmann und Ortsbauernobmann Gerhard Schweighofer.