Das Team rund um Grünbachs SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender veranstaltete ein musikalisches Event in der Barbarahalle.

Mit gleich zwei musikalischen Highlights konnte die Grünbacher SPÖ am Samstagabend in der Barbarahalle aufwarten: Zum einen sorgten Andi Pilhar und Janine Schmoll von "Sensitive Souls" für Stimmung, zum anderen musizierte die Austroband "Echt super". Das Team rund um SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender konnte dazu zahlreiche Gäste begrüßen, darunter auch SPÖ-Nachbarbürgermeister Harald Ponweiser aus Höflein sowie SPÖ-Vizebürgermeisterin Petra Gutleben aus Puchberg am Schneeberg.