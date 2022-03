Grünbacher Topothek-Abend wird reaktiviert

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

Ob alte Ortsansichten, Aufnahmen aus dem einstigen Leben im Wirtshaus oder Fotos von bedeutenden Ereignissen in der Gemeinde. In der Grünbacher Topothek finden sich allerhand Schätze – knapp 1.500 Bilder zählt die Plattform, die unter www.gruenbach-am-schneeberg.topothek.at abrufbar ist, derzeit.

Dieses Fotoarchiv noch mehr nutzen möchte Jugendgemeinderätin Madhavi Hussajenoff (SPÖ), wie sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung ankündigte. Sie will einen Topothek-Abend veranstalten, so wie es ihn einmal im Mai 2015 gegeben hat. „Mich haben die alten Ansichten schon immer interessiert, weshalb der Gedanke kam, wieder eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, erklärt Hussajenoff den Hintergrund.

Unterstützung findet die Jugendgemeinderätin dazu einerseits bei ihrem Vater Rudi, andererseits beim ehemaligen Gemeindearzt Georg Reisner – sie beide befüllen die Topothek, Reisner arbeitet auch in den Topotheken Schrattenbach und Puchberg am Schneeberg mit. Das Interesse der Gemeindebürger sei jedenfalls hoch, sind beide überzeugt: „Ich finde, dass diese Dinge wirklich für die Nachwelt erhalten werden sollten, etwa auch für die Schulen“, meint Rudi Hussajenoff.

Bekannt ist die Grünbacher Topothek auch dafür, dass alle Fotos akribisch genau mit Informationen versehen werden. „Das erfordert sehr viel Zeit und Bemühungen, das ist es mir aber wert“, sagt Reisner.

Der erste Topothek-Abend – weitere sind bei Interesse geplant – soll im Mai oder Juni stattfinden. „In diesem Rahmen sollen dann auch Ehrungen stattfinden, die in der Corona-Zeit nicht möglich waren“, kündigt Madhavi Hussajenoff an. Sie fungiert künftig auch als Koordinatorin für neues Material. Dieses kann per E-Mail an hussajenoffms@gmail.com geschickt werden.

