„Huatara Dirndln“ feierten 15. Geburtstag in Raach

Mit einer Mitternachtseinlage beim Jungbauernball hatte einst alles begonnen – am Samstag begingen die Gloggnitzer Schuhplattlerinnen „Huatara Dirndln“ im Gasthaus Diewald in Raach am Hochgebirge ihr 15 Jahr-Jubiläumsfest.

Leiterin Rebekka Schweighofer und ihre Stellvertreterinnen Elisabeth Grobner und Leonie Kirnbauer konnten dazu viele Festgäste begrüßen, darunter die Abgeordneten Waltraud Ungersböck und Hermann Hauer, die Bürgermeister Thomas Stranz (Raach) und Karl Mayerhofer (Otterthal), Stefan Glatz, Katrin Teix sowie die früheren Leiterinnen Manuela Mies und Michi Teix. Amtsleiterin Ulli Grabner war als „Kinderschminkerin“ im Einsatz.

Höhepunkt des Festes war abends die „Primetime“ mit einer kleinen Zeitreise und anschließender Jubiläumsparty.

