"Investieren ist Frauensache": Sparkasse Neunkirchen lud zum Talk

Werbung

Gastreferentin war dabei keine Geringere als Wirtschaftsanalystin Gudrun Egger. „Sie schafft es, komplizierte Sachverhalte einfach zu erkären“, streute Sparkassen-Vorstandsdirektorin Gertrude Schwebisch der Vortragenden verbal Rosen. Egger gab in ihrem Vortrag „Weltwirtschaft in volatilen Zeiten“ den anwesenden Damen Einblicke in die Zinslandschaft und die Entwicklung am Aktienmarkt.

Neben dem Infovortrag wollte die Sparkasse aber einmal mehr ihre neu gestaltete Filiale präsentieren. Denn diese soll mit der „Sparkassen Lounge“ ein offenes Haus für den Bezirk und seine Veranstaltungen darstellen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.