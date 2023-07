Jugend hilft Kindern: Kirchberger Chor lädt zu Benefizkonzert ein

Zu einem ganz besonderen Benefizkonzert wird am Samstag, 22. Juli, in die Pfarrkirche in Kirchberg geladen. Der örtliche Jugendchor, immer wieder bei Messen oder Firmungen zu hören, präsentiert ab 19 Uhr im Rahmen des „Jakobikonzerts“ Kirchenmusik, aber auch Musicalhits oder Gospels. Sämtliche Spenden gehen an den Verein „Kinderkrebshilfe Wien, Niederösterreich, Burgenland“, der eng mit dem St. Anna Kinderspital und dem Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Wien zusammenarbeitet.

Der Jugendchor besteht aus jungen Hobbymusikerinnen und -musikern im Alter von 15 bis 25 Jahren, die unterschiedlichste Instrumente – darunter Gitarre, Klavier, Schlagzeug oder Querflöte – spielen. „Jetzt haben sich ein paar dieser Gruppe zusammengeschlossen, um gemeinsam das diesjährige Jakobikonzert zu gestalten“, erklären Karoline Rennhofer und Katharina Fahrner vom Jugendchor. Wichtig sei der Gruppe „Spaß an der Musik“ ebenso wie „Vielfalt in die Kirche“ zu bringen. Dahingehend betonen sie: „Wir geben unser Bestes, ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt bieten zu können!“

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, nach dem Gottesdienst (um 18 Uhr). Eintritt ist eine freie Spende. Anschließend wird zur Wein- und Sektbar am Kirchenplatz geladen.

Mehr zur Kinderkrebshilfe: Kinderkrebshilfe WIEN-NÖ-BGLD