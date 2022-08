Lebensbogen veranstaltete erstes Sommerfest in Grünbach .

Erstmals veranstaltete die Lebensbogen GmbH ihr Sommerfest am Gelände in Grünbach am Schneeberg. Die Besucherinnen und Besucher erfreuten sich an den Produkten von rund 40 Ausstellern, altem Handwerk, kulinarischen Schmankerln und vielem mehr.