Marienseer Langzeit-Floriani bei Sommerfest geehrt

Nicht nur das Sommerfest hat bei der Freiwilligen Feuerwehr Mariensee (Gemeinde Aspangberg-St. Peter) Tradition, sondern auch, dass in diesem Rahmen langjährige Feuerwehrmitglieder vor den Vorhang geholt werden.

Kevin und Stefan Kremsl („Die Kreinis“) sorgten für Musik. Foto: Philipp Grabner

Auch am Dienstag war das der Fall: Kommandant-Stellvertreter Leopold Kremsl erhielt eine Ehrung für 40-jährige Tätigkeit, Alfred Dobler und Walter Prenner für jeweils 50 Jahre. „Sie alle haben einen Anteil daran, dass unsere Feuerwehr heute so gut dasteht“, lobte Kommandant Sebastian Schenker die drei Kameraden. Dankesworte ergingen auch an die Bevölkerung, Firmen und Vereine, „ohne deren Unterstützung es dieses Fest nicht gäbe“.

Gustav Stickelberger, Jürgen Rosinger und Christian Brunner. Foto: Philipp Grabner

Die Ehrungen nahm Schenker gemeinsam mit Bezirksfeuerwehrchef Sepp Huber, Bürgermeister Bernhard Brunner und Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer (beide ÖVP) vor, ehe „Die Kreinis“ zum Frühschoppen aufspielten.