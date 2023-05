Mega-Stimmung beim Frühschoppen in St. Johann

Das traditionelle Volksfest in St. Johann - Ternitz ging in die nächste Runde und das auch noch bei schönem Wetter. Nicht nur innerhalb der Bezirksgrenzen ist das Zeltfest der freiwilligen Feuerwehr für gute Stimmung bekannt, das sah man auch an den Besucherzahlen. Auch heuer wieder dabei: Die Band „Die Hafendorfer“, die im Zelt ordentlich einheizten.

