Mollramer Feuerwehr lädt zum Zwei-Tages-Fest ein

Gleich doppelt gefeiert wird am kommenden Wochenende in der Neunkirchner Katastralgemeinde. Am Samstag, den 15. Juli, startet um 21 Uhr die „Burnout Party“ der Freiwilligen Feuerwehr Mollram, ehe am Sonntag, den 16. Juli, der Frühschoppen im „Weltachs-Stadl“ stattfindet. Start ist um 10.30 Uhr, für gute Stimmung sorgen „Die Kogis“. Die kulinarische Verpflegung der Besucherinnen und Besucher übernimmt das Team rund um Kommandant Leopold Spreitzhofer.