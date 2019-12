Wenn am Freitag, 6. Dezember, zwischen 17 und 22 Uhr der bereits dritte "Neinkirchner Nochtmoakt" in der Herrengasse und am Holzplatz stattfindet, wird auch die Neunkirchner NÖN mit einem Stand mit von der Partie sein: Gegen freie Spenden wird die NÖN-Mannschaft heiße Getränke und kleine Imbisse anbieten, die Einnahmen fließen an die Aktion "...ein Stück Ferien" der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen.

Der "Nochtmoakt" präsentiert sich - passend zur Vorweihnachtszeit - am Freitag ganz im Adventkleid, um 18.30 Uhr wird auch der Nikolaus vorbeischauen.