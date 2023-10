Ö3-Callboy Gernot Kulis gastierte in Ternitz

„Rufen Sie nicht an. Er ruft Sie an.“ Unter diesem Motto kennt man Gernot Kulis als „Callboy“ beim Hitradio Ö3. Am Freitag gastierte der Stand-Up-Comedian auf Einladung von „Event Kultur Ternitz“ in der Ternitzer Stadthalle. Dabei erbat er vom Publikum auch Telefonnummern, die er sodann gleich anrief. Unter den Kabarettgästen: Kulturstadtrat Peter Spicker, Schulstadtrat Michael Riedl, Patrizia Fally, Andrea Kieteubl-Posch, Anja Stocker, Marlene Straub, Josef Rottensteiner, Peter Wolzt sowie viele mehr.