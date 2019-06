Erstmals ging das Pfingstfest auf dem neuen Festgelände über die Bühne. Beim Frühschoppen am Sonntag wurden auch verdiente Mitglieder geehrt - und das neue Gelände wurde offiziell von Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) vorgestellt.

Zum 43. Mal ging am Wochenende das legendäre Pfingstfest in Grimmenstein über die Bühne – heuer allerdings gleich mit mehreren Besonderheiten: Erstmals fand die Veranstaltung, alljährlich organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr Grimmenstein-Markt, auf dem neu errichteten Festplatz statt. Dort, unmittelbar an der B 54, errichtete die Gemeinde einen neuen Bauhof inklusive Festinfrastruktur.

„Die Vorbereitungen für das Pfingstfest waren kaum mehr zu bewältigen“, erklärte Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP), warum man sich für ein neues Gelände entschied. Und auch ein moderner Bauhof sei vonnöten gewesen: Die alte Garage sei zu klein geworden, dort konnten gar nicht mehr alle Fahrzeuge untergebracht werden. Und nachdem ein ideales Grundstück gefunden war, konnte es losgehen. 820.000 Euro ließ sich die Gemeinde das Projekt kosten.

Abseits dessen nutzte Kommandant Markus Ungersböck aber auch die Gelegenheit, verdiente Feuerwehrmitglieder auszuzeichnen – etwa Ehrenverwalter Leopold Szivos, seit unglaublichen 70 Jahren Feuerwehrmitglied. Er und Vizekommandant Johannes Kronaus erhielten verschiedene Auszeichnungen des Landesfeuerwehrkommandos. Unter den Gratulanten: Die Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP) und Christian Samwald (SPÖ), die Bürgermeister Engelbert Ringhofer (ÖVP) aus Thomasberg und Michaela Walla (ÖVP) aus Warth, Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber und sein Vize Sepp Neidhart, Abschnittskommandant Klaus Mayerhofer und viele andere mehr.

