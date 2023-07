SPÖ lockt mit Sommerkino auf den Neunkirchner Hauptplatz

„Das ist eine Veranstaltung, die sich in der Vergangenheit bewährt hat und die wir gerne machen. Besonders Kollegin Gerlinde Metzger legt sich da mit ihrem Team immer voll ins Zeug“, so Klubobmann Günther Kautz. So wie im Vorjahr wird die SPÖ aber keine eigene, aufblasbare Leinwand aufstellen, sondern die Sommerbühne dafür nützen. „Die Leinwand dort ist dann zwar kleiner, aber es ist vom Handling her für uns angenehmer“, so Kautz. Dafür hat seine Partei auch extra das entsprechende Equipment angekauft.

Start des Filmreigens ist am Freitag, 5. August, mit „Gugelhupf Geschwader“. Am Samstag wird zur selben Zeit „Die Schule der magischen Tiere“ gezeigt, ehe das Sommerkino mit der Vorführung von „Küss mich, Mistkerl“ endet.

Neben der örtlichen Gastronomie wird die SPÖ dieses mal auch selbst die Gäste kulinarisch verwöhnen: „Christian Schicker, der während dieser Zeit im Urlaub ist, stellt uns dankenswerterweise seine Ausstattung zur Verfügung und es wird Hotdogs und Popcorn geben!“