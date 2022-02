Ternitzer Kindermaskenball auch heuer virtuell

Krapfen, Konfetti, viel Musik und Spiele – so kann der Fasching über die Bühne gehen. Eigentlich luden die Ternitzer Kinderfreunde immer in die Stadthalle, um dort mit Kids und deren Eltern zu feiern. Die noch immer anhaltende Pandemie macht diesen Plänen aber einmal mehr einen Strich durch die Rechnung.

Ganz ausfallen will man den Fasching aber nicht lassen. In Zusammenarbeit mit der Mahrersdorfer Musicalschool „Kulturreif“ rund um Roland und Birgit Scheibenreif bringen die Kinderfreunde den Fasching auch heuer wieder direkt ins Wohnzimmer. „Wir veranstalten den Online-Fasching nun bereits zum zweiten Mal. Wir wollten einfach eine Alternative zum traditionellen Fasching anbieten. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, dass sie trotzdem irgendwie gemeinsam feiern können, da sie die anderen Kinder über den Bildschirm sehen“, so SPÖ-Jugendstadträtin Jeannine Schmid.

Bis 25. Februar ist unter kinderfreunde.ternitz@gmx.at eine Anmeldung möglich.

