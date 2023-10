Vor vollem Haus: Timna Brauer gastierte im Pfarrheim Mönichkirchen

„Ich fahr' am Wechsel!“ Nicht selten soll Arik Brauer das zu seinen Lebzeiten gesagt haben. „Ich habe den Satz noch immer im Ohr“, meinte die Tochter des 2021 verstorbenen Universalkünstlers, Timna, am Samstagabend im Mönichkirchner Pfarrheim. Die Natur, das Wandern und - nicht zuletzt - ein von der Familie gemietetes Haus in Mariensee hätten zusätzlich intensive Verbindungen zur Region geschaffen, schwärmte Timna Brauer.

Gekommen war die 62-Jährige auf Einladung von Peter Halpern und Christa Dolezal, die zu Beginn des Jahres die „KulturInitiative Mönichkirchen“ aus der Taufe gehoben hatten. Erklärtes Ziel: Das Angebot von Kultur und Information in der Gemeinde zu bereichern. Anstoß für die nun erste Veranstaltung der „KIM“ sei das Buch „Eine versunkene Welt“ über jüdisches Leben in der Region gewesen, erklärte Halpern.

Ihr Programm am Samstagabend gestaltete Timna Brauer mit Liedern und Texten ihres Vaters Arik, der als Hauptvertreter des Phantastischen Realismus gilt. Nachdenklich und zugleich heiter stimmten Passagen aus dem Buch „Die Farben meines Lebens“ mit Geschichten, Illustrationen und Liedtexten. Beschlossen wurde Timna Brauers viel gefeierter Auftritt schließlich mit dem Lied „Köpferl im Sand“.

Den zweiten Teil des Abends bestritt schließlich Lokalmatador Christof Seiser, der erst kürzlich sein Kunstmuseum „Schiff legt ab“ eröffnet hat. Im Gespräch mit Sachsenbrunn-Professor Toni Eder berichtete Seiser etwa über das „1.000 Hügel-Schach“, sein bislang zeitintensivstes Werk und las Passagen aus seinem Buch „Frisch verspielt“.

Dass Timna Brauer bald wieder nach Mönichkirchen kommt, scheint übrigens sehr wahrscheinlich: Die Organisatoren beschenkten die Künstlerin als Dankeschön für ihren Auftritt mit einem Übernachtungsgutschein im Alpengasthof „Enzian“.