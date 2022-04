Aspanger Jugendverein will nach Corona-Pause wieder durchstarten

Werbung

Corona hat es den Vereinen nicht gerade leicht gemacht. Ein Lied davon kann auch der Jugendkulturverein „Heavy Crew Aspang City“, kurz HCAC, singen. Abseits des Frühschoppens auf der Pfarrwiese waren viele Aktivitäten nicht möglich – eine Situation, die schön langsam der Vergangenheit angehören soll, hofft Obmann Manuel Fritz: „Für heuer wären jedenfalls etliche Veranstaltungen geplant.“

Die erste davon ist die Spark 7-Superhits-Party presented by Schwarzbräu am Samstag, dem 30. April, in der Eishalle im Kohlgraben. Das Event findet bereits zum dritten Mal statt, zum zweiten Mal an der Location. Abseits dessen plant man den traditionellen Frühschoppen für Sonntag, den 14. August, in Unteraspang. „Außerdem ist die Abhaltung eines Kindernotfallkurses geplant“, so Fritz, seit 2006 Mitglied des Roten Kreuzes.

Weiterhin wollen die insgesamt 21 Mitglieder bei ihren Aktivitäten für karitative Zwecke sammeln, das Dorfleben erweitern und auch ihr Rocker-Metal-Image loswerden: „Wir sind viel mehr als das. Der Name führt da manchmal ein wenig in die Irre“, meint Obmann Fritz schmunzelnd.

