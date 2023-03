Neunkirchen startet in die Marktsaison

An jedem ersten Samstag im Monat lädt der Bauernmarkt von 7. bis 12 Uhr auf den Holzplatz. Auf dem Markt werden regionale Schmankerl angeboten und er hat bereits eine langjährige Tradition. Nach der wetterbedingten Absage Anfang Februar hoffen die Organisatoren am 4. März in die Saison starten zu können.

Die Jahrmärkte haben mit Standortwechsel vor zwei Jahren in die Urbangasse einen neuen Anstrich bekommen und an Attraktivität gewonnen. Mit dem Busbahnhof Minoritenplatz in Sichtweite sowie Innenstadt und Panoramapark in kurzer Distanz ist der Markt sehr gut erreichbar. Die Jahrmärkte werden in gewohnter Weise von 7 bis 15 Uhr abgehalten.

Die Termine für 2023 sind:

Freitag, 10. März: 40-Märtyrer-Markt

Dienstag, 25. April: Markus-Markt

Mittwoch, 2. August: Portiunkula-Markt

Samstag, 28. Oktober: Simon-Markt

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.