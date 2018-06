Alle Veranstaltungen im Bezirk Neunkirchen.

NEUNKIRCHEN : Am 15. Juni gibt es ein Wiederhören des Chores der Bolschoi Don Kosaken in der Evangelischen Kirche. Zehn Jahre nach seinem letzten Auftritt gastiert der Chor wieder in der Bezirkshauptstadt und bringt mit den Liedern „Abendglocke“ oder auch „Wolga, Wolga“ ein buntes Programm mit. Die NÖN verlost zudem drei Mal zwei Karten – einfach eine Mail an redaktion.neunkirchen@noen.at schicken und mitmachen.

| bdk.at