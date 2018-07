Alle Veranstaltungen im Bezirk Neunkirchen.

Mittwoch, 25. Juli

Grünbach: Babycafé in der „Alten Schule“, 9 Uhr.

Neunkirchen: Ausflug der Durstigen Speiche zum Hofstadlheurigen Goldfuß in Bad Fischau-Brunn. Treffpunkt um 13.30 Uhr bei Herby‘s Stüberl.

Donnerstag, 26. Juli

Semmering: Liederabend mit Angelika Kirschlager und Florian Krumpöck im Kurhaus Semmering. Beginn: 19.30 Uhr.

Ternitz: Sommerkino am Stadtplatz. Ab 18.30 Uhr gibt es ein Rahmenprogramm, Filmbeginn ist um 21 Uhr. Gezeigt wird „Fack Ju Göhte 3“.

Freitag, 27. Juli

Grünbach: Zu einem italienischen Sommerabend laden „Wir Grünbacher“ ein, ab 19 Uhr im Schulgarten. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung in die Barbarahalle verlegt.

Mönichkirchen: Kräuterexpertin Miriam Wiegle, bekannt aus Radio und TV, hält im Hotel Thier einen Vortrag zu „Kräuter des Waldes“. Beginn: 19 Uhr.

Neunkirchen: Summertime im WirtschaftsService Event-Garten. Ab 19 Uhr werden neben kulinarischen auch musikalische Highlights geboten.

Scheiblingkirchen: Blutspendeaktion im Pfarrheim, 16 bis 20 Uhr.

Seebenstein: Red Moon Party der SPÖ im Naturpark, ab 19 Uhr.

Semmering: Künstlergespräch mit Angelika Kirchschlager im Kurhaus, 17.30 Uhr.

Kabarett mit Alfred Dorfer mit seinem neuen Programm „und...“, 19.30 Uhr im Kurhaus.

Ternitz: Sommerkino am Stadtplatz. Ab 18.30 Uhr gibt es ein Rahmenprogramm, Filmbeginn ist um 20.30 Uhr. Gezeigt wird „Cars 3“.

Würflach: Nacht der Musik unter dem Motto „Urlaubsreise 2.0“ mit dem Musikverein Hettmannsdorf-Würflach im Terrassenbad. Beginn: 20.45 Uhr. Durch das Programm führt die Theatergruppe Würflach.

Die Neunkirchner Big Band spielt am 27. Juli im Event-Garten des WirtschaftsService auf. | zVg

Samstag, 28. Juli

Gloggnitz: Weinheuriger der Freiwilligen Feuerwehr im Feuerwehrhaus, 15 Uhr.

Hochegg: Dämmerschoppen der Trachtenkapelle, 19 Uhr.

Nasswald: Der Theaterverein Nasswald präsentiert auf der Freilichtbühne im Hubmerpark das Volksstück „Raxkönig“. Beginn: 18 Uhr.

Puchberg: Parkfest im Kurpark vor dem Pavillon, 19 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgen die „Standerlpartie“ und „Die Aufzeiger“. Highlight ist ein Riesenfeuerwerk.

Semmering: Festveranstaltung am Bahnhof beim Ghega Denkmal, 11 Uhr.

Literarische Sommerfrische mit Sandra Cervik und Herbert Föttinger im Südbahnhotel, 16.30 Uhr.

Künstlergespräch mit Magic Christian im Kurhaus, 17.30 Uhr.

Kleinkunst mit Magic Christian im Kurhaus ab 19.30 Uhr.

Ternitz: Sommerkino am Stadtplatz. Ab 18.30 Uhr gibt es ein Rahmenprogramm, Filmbeginn ist um 21 Uhr. Gezeigt wird „Monsieur Pierre geht online“.

Fest der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Putzmannsdorf. 15 Uhr Feuerlöscherüberprüfung. Ab 18 Uhr gibts die größte Brettljause Mitteleuropas beim „All you can eat“ - Heurigenbuffet.

Warth: „Am Bacherl spielt die Musi“ am Eurovelo-Rastplatz an der Pitten in Warth. Ab 15.15 Uhr spielt der Musikverein Warth-Scheiblingkirchen-Bromberg auf.

Würflach: Kamelfest auf der Kamelfarm von Heinz und Astrid Pongratz. Es wird von 10-20 Uhr ein Programm geboten.

Mallorca Party im Terrassenbad, 20 Uhr. Eintritt ab 16 Jahren.

Sonntag, 29. Juli

Gloggnitz: Weinheuriger der Freiwilligen Feuerwehr im Feuerwehrhaus, 10 Uhr.

Nasswald: Nasswald: Der Theaterverein Nasswald präsentiert auf der Freilichtbühne im Hubmerpark das Volksstück „Raxkönig“. Beginn: 17 Uhr.

Semmering: Literarische Sommerfrische mit Sandra Cervik und Herbert Föttinger im Südbahnhotel, 16.30 Uhr.

Klavier-Rezital mit Elisabeth Leonskaja im Kurshaus, 18 Uhr.

Ternitz: Fest der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Putzmannsdorf, 9 Uhr Festmesse, danach Frühschoppen mit dem 1. Pottschacher Musikverein.