Werke von Johann Sebastian Bach, César Franck, Michail Glinka, Franz Schmidt und anderen erwarten Besucherinnen und Besucher des Orgelkonzerts zur Fastenzeit in der Kirche "St. Josef" in Grimmenstein am Sonntag, 17. März. Die Veranstaltung, die unter dem Motto "Orgel & Harfe - Tod und Auferstehung, Vom Dunkel zum Licht" steht, beginnt um 16 Uhr. An der Orgel sitzt dann Ines Schüttengruber, an der Harfe Anja Pichler. Durch das Programm führt Angelika Gausterer-Wöhrer. Eintritt ist eine freie Spende.