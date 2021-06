Nach über 200 Tagen im Lockdown mit einhergehender Lockerung kommt wieder Leben in die Stadt. Die Stadtgemeinde kaufte eine sechs mal fünf Meter große Bühne (die NÖN berichtete) und wird damit bis 30. September den Hauptplatz bespielen.

„Die Bühne steht nicht nur für die Hauptplatzkonzerte und das Stadtfest, sondern auch für Künstler, Vereine und Veranstalter kostenlos zur Verfügung“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer. Der Hintergedanke dabei: Wieder Leben in die Innenstadt bringen. Die Gastronomie am Hauptplatz wird diese Aktion unterstützen. Bereits geplant sind Auftritte von 16 Künstlern und Gruppen am Donnerstagabend und von zwölf Volksmusikgruppen beim traditionellen Hauptplatz-Frühschoppen.

Für Interessenten wird um Voranmeldung unter 02635/ 601-14 oder veranstaltung @neunkirchen.gv.at gebeten.