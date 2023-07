„Summer in the city“: Urlaubsstimmung mitten in Gloggnitz

Organisiert von Mani Weinold , bot sich die Möglichkeit, gemütlich in den Strandliegen zu chillen oder das sommerliche Flair an den Tischen zu genießen. Mal sorgte Livemusik für Stimmung, an anderen Tagen kam die Musik „vom Band“. „Wir wollten Sommer, Sonne und Partyfeeling in die Stadt bringen“, freut sich Mani Weinold über den guten Besuch und die positive Resonanz aus der Bevölkerung.

Auch im kommenden Jahr soll es das Event wieder geben.