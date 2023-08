St. Lorenzener Laientheater spielt Shakespeare im Pfarrstadl

Scherz, Spott, Intrige und sogar Verleumdung - die zeitlose Komödie „Viel Lärm um nichts“ von William Shakespeare wird am 1., 2. und 3. September von der St. Lorenzener Laientheatergruppe im Pfarrstadl auf die Bühne gebracht. Unterstützt wird die Truppe vom Singkreis St. Lorenzen.

Die beiden Regisseure Jan Luttenberger und Florian Hainfellner haben das Stück, in dem es um scheinbar harmlosen Klatsch und Tratsch geht, sprachlich neu adaptiert. Mit ihnen auf der Bühne stehen: Gertraud Lechner, Engelbert Wigidal, Mario Schuster, Brigitte Fahrner, Laura Hecht, Elisabeth Hainfellner-Rottensteiner, Hubert Rottensteiner, Maximilian Rottensteiner, Philipp Gallhofer, Christian Wigidal, Olga Engelhardt, Rainer Schwind, Sonja Engelhardt, Michael Rottensteiner, Maria Hainfellner, Caroline Steininger, Josef Hainfellner, Andrea Kahofer und Astrid Wadowiec.

Alle Vorstellungen finden im Pfarrstadl St. Lorenzen statt. Am 1. und 2. August startet die Aufführung um 18.30 Uhr, am 3. August um 16 Uhr. Karten sind ab sofort bei allen Mitgliedern der Theatergruppe, unter den Telefonnummer 0699/10703337 und 0650/7676943 sowie an der jeweiligen Abendkassa erhältlich.