„Griechenwirt“ mit Störaktionen bei „Coffee with Cops“-Treffen

Damit setzte er seine Ankündigung auf der Facebookseite der NÖN, die speziellen Angebote der Polizei an die Bevölkerung, bei einem Kaffee zwanglos ins Gespräch zu kommen, anzunehmen auch konsequent in die Tat um. Wobei sich laut Aussagen seine Anwesenheit am Montag in Gloggnitz etwas mühsam auf den Verlauf der Veranstaltung auswirkte. Aufmerksame Beobachter wurden Zeugen davon, wie er sich mit einem Koffer voller Strafbescheide auftauchte und die Beamten der Polizeiinspektion Gloggnitz mit seinen altbekannten Vorwürfen konfrontierte. „Die Beamten blieben wirklich gelassen und haben versucht, ihn dazu zu bewegen, das Feld zu räumen und diese Veranstaltung nicht als Bühne für seine Selbstdarstellung zu benutzen, aber leider ohne Erfolg“, weiß ein Gloggnitzer zu berichten. Auch war zu erfahren, dass der Grieche diese Aktion als Vergeudung von Steuergeldern bezeichnete. Nach fast einer Stunde war der Spuk vorbei und er verließ den Ort des Geschehens. „Er hat die Veranstaltung definitiv gestört und damit auch ruiniert“, so ein Gloggnitzer.

Auch in Ternitz war er einen Tag später vor Ort und entrollte ein Transparent mit folgender Aufschrift: „Wir leben in einem Rechtsstaat Du hast das Recht zu arbeiten und zu machen was wir dir befehlen. Und wir sorgen dafür daß du nichts hast. POLIZEI DEIN FREUND UND HELFER. Wir machen nur was uns angeschafft wird. NUR UNSERE ARBEIT UND SCHÄMEN UNS NICHT DAFÜR“. Zu sehen waren am Transparent auch zwei Bilder von Amtshandlungen. Nachdem Postenkommandant Peter Beisteiner den Wortlaut vorgelesen hatte, verließ der „Griechenwirt“ aber den Schauplatz in der Werkstraße ohne weitere Diskussion.

Der "Griechenwirt" mit seinem Transparent. Foto: Tanja Barta

Abgesehen davon nutzten zahlreiche Ternitzer die Gelegenheit, ihre Nachbarschaftspolizisten in einer entspannten Umgebung zu treffen, Verbindungen aufzubauen und Ideen auszutauschen. Die Polizeibeamten nahmen die Sorgen und Anregungen auf und werden jedes einzelne Problem prüfen, um die Gemeinde noch sicherer, besser und lebenswerter zu machen.

Die Aktion wird übrigens heute, 5. Oktober, beim Billa Plus am Spitz in Neunkirchen (ab 10 Uhr) und am 6. Oktober ab 14 Uhr am Hauptplatz in Aspang fortgesetzt.