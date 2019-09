Das Ergebnis vor rund 50 Jahren war eindeutig: 142 Personen votierten im Rahmen einer Volksabstimmung für die Vereinigung Mollrams mit Neunkirchen, nur 34 waren dagegen. Weshalb 1969 aus den beiden eigenständigen Gemeinden eine wurde: Mollram wurde in die Stadt eingegliedert.

Zur Erinnerung an diese „freiwillige Entscheidung“, wie ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer es nannte, ging am vergangenen Samstag ein umfassendes Programm in dem Ortsteil über die Bühne. Im Volkshaus Mollram wurde eine Ausstellung gezeigt, eine Radtour führte vom Hauptplatz nach Mollram und eine Theateraufführung im Volkshaus sorgte für den heiteren Abschluss.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war aber die Enthüllung eines neuen Vermessungssteines am höchsten Punkt der Gemeinde. Osterbauer nutzte dabei auch die Gelegenheit, zwei langjährigen Mollramer Gemeinderäten zu danken, die bei der kommenden Wahl nicht erneut kandidieren werden: Franz Berger (ÖVP) und Manfred Baba (SPÖ). „Sie wurden manchmal auch Don Camillo und Peppone von Mollram genannt“, so der Stadtchef. Beide wären sich stets in einem einig gewesen, so Osterbauer: „Nämlich dann, wenn es um das Wohl der Mollramer ging. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, gab es Lob vom Stadtchef.