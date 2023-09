Neunkirchner Fotoclub schwimmt auf Erfolgswelle

Neben dem Vize-Staatsmeistertitel für Gustav Morgenbesser in der Sparte Monochrom (Schwarz-Weiß Fotografie), konnten sich mit Hubert Weninger (Platz 4) und Erich Stiglitz (Platz 11) zwei weitere Mitglieder im absoluten Spitzenfeld dieser Sparte platzieren. Gustav Morgenbesser und Wolfgang Mayer sorgten (ebenfalls in Schwarz-Weiß) in der Einzelbildwertung mit zwei Einzel-Medaillen für weitere Top-Ergebnisse.

„Die Krönung des tollen Abschneidens der Neunkirchner Fotoenthusiasten war der Vereinsstaatsmeistertitel in der Schwarz-Weiß Fotografie, für viele die geheime Königsklasse in der künstlerischen Fotografie“, freut sich Obmann Wolfgang Mayer.

Die Ehrungen finden am 28. September eine Fortsetzung. Der Fotoklub ÖGV Neunkirchen wird im Rahmen der Überblendshow „Die besten Fotos der Welt“ in der Wiener Urania mit der „CEWE Fotoklubtrophy“ ausgezeichnet. Gewürdigt wurden dabei die Erfolge des Neunkirchner Klubs bei den letztjährigen „Österreichischen Fotoklubmeisterschaften“, bei denen der Klub mit einem vierten und einem dritten Platz jeweils zu den Besten unter rund 400 österreichischen Klubeinreichungen zählte.

Damit nicht genug - eine weitere Auszeichnung folgt im November. Die Hartlauer Fotogalerie in Linz würdigt die langjährige gemeinnützige Arbeit des Klubs und den besonderen Einsatz im Bereich der Fotokunst mit der „Hartlauer Fotoklub Trophy“. Die bekannte Galerie am Linzer Pöstlingberg zeigt vom 29. September bis 26. November unter dem Titel „Alle für einen, einer für alle“ die besten Arbeiten der wichtigsten heimischen Fotoklubs aus den letzten Jahren, dabei werden einige Werke aus Neunkirchen zu bewundern sein. www.fotoklub-neunkirchen.at