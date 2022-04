Neunkirchen: Urteil in Treuegelder-Prozess steht noch aus

Werbung

Die Aufregung war groß, als die Stadt im Dezember 2020 mit mehrheitlichem Gemeinderatsbeschluss die Fortzahlung der Treuegelder (siehe Infobox) an ehemalige Gemeindebedienstete einstellte, die NÖN berichtete. Die Personalvertretung beschritt daraufhin den Rechtsweg – der Prozess ging am Montag am Arbeitsgericht in Wiener Neustadt über die Bühne, wo die Feststellungsklage verhandelt wurde.

Rund 80 Minuten standen sich die Vertreter der Personalvertreter und der Stadtgemeinde gegenüber. In einem sehr amikalen und fairen Verhältnis, wie auch Richter Dieter Neugebauer lobte: „Es ist schön, auf diesem Niveau zu verhandeln.“ Verantwortlich dafür war die Ausgangslage. Eine Ausgangslage, die viele Dinge außer Streit stellte. Etwa die Zahlungen der Treuegelder, die es gab, aber die aus Spargründen eingestellt wurden, wie ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer vor Gericht erläuterte: „Die Aufsichtsbehörde hat uns nahegelegt, Sparpotenziale zu finden und eines haben wir bei der Zahlung dieser Gelder gesehen!“ Denn, so der Bürgermeister: Um die Stadtfinanzen stehe es nicht so rosig.

Personalvertreter Andreas Pfalzer erklärte bei seiner Aussage, dass in den Anfangsjahren auch noch die Bediensteten selbst eine Zuzahlung oder einen Beitrag zu den Treuegeldern leisten mussten, das später komplett von der Gemeinde übernommen wurde. Und dass man zu Pensionsantritt sogar einen Antrag auf Auszahlung dieser Gelder stellen musste. Richter Neugebauer gab auch gleich am Beginn zu bedenken, inwieweit es überhaupt Befugnis der Personalvertretung sei, hier Klage zu führen. Allerdings verwies Klägeranwalt Thomas Mödlagl auf den Umstand, dass bereits Betroffene Klagen eingereicht hätten, diese derzeit auf Eis gelegt seien und quasi auf das Urteil der Feststellungsklage warten würden. Auf einen Vergleich, den der Richter ebenfalls anbot, wollten sich beide Parteien nicht einlassen.

Bis zu einem Urteil, das in solchen Prozessen schriftlich ergeht, werden sich Personalvertretung und Stadtgemeinde aber noch etwas gedulden müssen: Der Richter hat einen Zeithorizont von etwa zwei Monaten in Aussicht gestellt.

