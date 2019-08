Der neue Kreuzungsbereich bei der Ortseinfahrt Gfiederstraße/Hangweg von St. Johann kommend, erregt vor allem bei der Ternitzer FPÖ die Gemüter. Diese bezeichnen die Verkehrslösung sogar als „Schildbürgerstreich“.

Archiv Erwin Scherz, FPÖ-Stadtrat, ist gegen die neue Lösung.

„Wie man auf dem Foto sieht, muss man beim Rechtsabbiegen auf die Gegenfahrbahn fahren. Besser wäre es gewesen, wie ursprünglich geplant, dort nur einen Straßenteiler zu machen“, ärgert sich FPÖ-Stadtrat Erwin Scherz über die neue Lösung.

„Schwierig wird es dann, wenn dort Autos parken und man nicht mehr aussieht!“ Anna Spies, Bürgerliste.

SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak steht zu hundert Prozent hinter der „neuen“ Verkehrslösung. In diesem Bereich sind Spitzengeschwindigkeiten im Ortsgebiet von über 120 km/h gemessen worden. „Das hat zu recht zu Beschwerden der Anrainer geführt“, so Dworak. Aus diesem Grund wurde ein Verkehrsplaner zurate gezogen, um eine geeignete Schutzmaßnahme, vor allem für Radfahrer und Fußgänger, zu schaffen. „Diese Straßenführung haben wir auch schon in der Daneggerstraße mit großem Erfolg erprobt und umgesetzt. Ich möchte die Fußgänger und Radfahrer schützen und nicht so wie die FPÖ die Raser!“, steht Dworak hinter der aktuellen Lösung.

Laut Bürgerlisten-Gemeinderätin Anna Spies ist die jetzige Maßnahme „nicht besonders vif“. In ihren Augen ist das Rausfahren vom Hangweg an sich nicht das Problem: „Schwierig wird es dann, wenn dort auch Autos parken und man nicht aussieht“, so die Gemeinderätin. Außerdem wurde Spies‘ Meinung nach das grundsätzliche Problem, die zu hohen Geschwindigkeiten, nicht gelöst. „Man müsste da bereits auf der Freilandstraße einen 70er einführen, damit die Leute langsamer werden“, meint sie.

ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer meint zu diesem Thema nur: „Es sieht am Anfang etwas komisch aus, aber man muss die Auswirkung abwarten.“ Auch NEOS-Mandatar Ilhami Bozkurt zeigte sich beim Lokalaugenschein mit der Lösung nicht zufrieden.