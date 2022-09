Temporäre Straßensperre bei VS Neunkirchen-Steinfeld gefordert

Autos, überall Autos. Dazwischen Gehupe und Geschrei. Die Verkehrssituation vor der Volksschule Steinfeld, speziell in der Dittrichstraße, ist den Grünen ein Dorn im Auge. Mit dem Besuch der ersten Klasse ihrer Tochter ist auch Gemeinderätin Birgit Haidenwolf von vielen Eltern auf die ihrer Meinung nach „untragbare Problematik“ aufmerksam geworden. Die Grünen schlagen nun eine sogenannte „Schulstraße“ als Alternativlösung vor.

Ein Lokalaugenschein bestätigt die prekäre Lage: Es gibt hohes Verkehrsaufkommen zu Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende, dadurch entsteht eine unübersichtliche Verkehrssituation durch parkende und fahrende Autos, Eltern lassen daher die Schulkinder teilweise auf der Straße aussteigen. Es gibt zu wenig Platz auf dem Gehsteig für Schulkinder, die zu Fuß in die Schule gehen – Kinder weichen daher auf die Fahrbahn aus. „Ältere Schulkinder haben daher auch keine Möglichkeit, mit dem Fahrrad einen sicheren Schulweg zu bestreiten, obwohl die Einbahn Dittrichstraße für Radfahrer in beiden Richtungen befahrbar wäre. Weiters wurden wir wieder einmal auf die schwierige Verkehrssituation beim Abfahren aus der Dittrichstraße in die Ritterkreuzung aufmerksam. Hier würde eine Sperre auch eine Entlastung bringen“, bringt es Birgit Haidenwolf auf den Punkt.

„Ziel ist ganz klar weniger Verkehrschaos, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und ein allgemein sicherer Schulweg“

Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer

Die Grünen regen daher die Umsetzung einer Schulstraße in der Dittrichstraße an, die Zufahrt soll zwischen 7 und 9 Uhr sowie zwischen 11 und 13 Uhr für Autos gesperrt werden. „Anrainer wären selbstverständlich ausgenommen. Ziel ist ganz klar weniger Verkehrschaos, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und ein allgemein sicherer Schulweg“, so Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer.

„Es braucht dauerhafte Lösungen für einen sicheren Schulweg zur Volksschule Steinfeld.“

Johann Gansterer

Parallel dazu soll auch das Projekt ,,Pedibus“ wieder verstärkt beworben werden und wieder aufleben. „Es braucht dauerhafte Lösungen für einen sicheren Schulweg zur Volksschule Steinfeld. Ich werde dieses Thema in den nächsten Besprechungen mit dem Bürgermeister und der Stadtpolizei einbringen. Klarerweise muss eine derartige Maßnahme gut geprüft und die Auswirkungen auf die umliegenden Straßen beachtet werden, viele Städte und Gemeinden haben bereits gute Erfahrungen mit Schulstraßen gemacht“, so Gansterer.

ÖVP-Stadtchef und Koalitionspartner Herbert Osterbauer wurde von den Grünen über deren Plan informiert, hält davon aber in einer ersten Reaktion wenig: „Das würde meiner Meinung nach das Problem nur in andere Straßenzüge verlagern.“ Für ihn stellt sich eher die Frage, ob nicht ein härteres Durchgreifen durch die Polizei, die ja zu Schulbeginn auch immer vor Ort ist, notwendiger und zielführender wäre. Aber auch die Einführung von „Kiss and Go“-Zonen, wo Eltern ihre Kinder rasch aus dem Auto aussteigen lassen, hält er für überprüfenswert: „Wir werden uns das einmal anschauen!“

Nachbessern notwendig

