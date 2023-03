Neunkirchner „Guglhupf“: Ampelanlage wird Gefahrenstelle entschärfen

Grund für die Maßnahme, die unter anderem dringend von ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer gefordert wurde, ist die zu schmale und von der Gegenseite kaum einsehbare Fahrbahn. So können keine zwei Autos aneinander vorbeifahren. Ein Umstand, der in der Vergangenheit immer wieder für gefährliche Situationen gesorgt hat. Vor allem dann, wenn sich die beiden Fahrzeuge genau oben in der Mitte begegneten.

„Die Ampel wird mit einem Rotlicht versehen, das etwa alle 70 Sekunden quasi die Seite wechselt“, erklärt Osterbauer die Details. Sollte die Zeit zu kurz oder zu lange sein, könne man nach Inbetriebnahme noch nachjustieren. Start der Anlage ist übrigens für Mai geplant.

