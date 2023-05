Neunkirchen soll flächendeckend zur 30er-Zone werden

„Im Prinzip erfinden wir ja nichts Neues“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer über die Beweggründe, „denn in den anderen Vierteln bis auf das Lerchenfeld gibt es ja bereits die 30er-Zone. Jetzt wollen wir dort diesen Kreis schließen.“ Das heißt, dass die Zone zwischen Bahnhof und B 17 zu einer 30er-Zone wird, die aber auch in der Schubertstraße gelten soll. Ausschlaggebend für die Überlegungen seien auch Anrainer gewesen, die sich wegen einer Temporeduktion an den Stadtchef wandten. Diese würde nicht nur den Lärm reduzieren, sondern vor allem auch die Verkehrssicherheit heben. „Es kommt gerade in den dortigen Gassen immer wieder zu Zusammenstößen von Autos“, so Osterbauer.

Stadtpolizeichef Klaus Degen erarbeitet aktuell gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft an der dementsprechenden Verordnung: „Sind alle Voraussetzung erfüllt, dann kann der Bürgermeister dieses Geschwindigkeitsbeschränkung erlassen“, erklärt er der NÖN. Hintergrund: Damit würden künftig nur mehr entsprechende Hinweistafeln bei den Stadteinfahrten reichen und man könnte sich sukzessive vom Schilderwald befreien.

Osterbauer will in der Klubobleutesitzung diese Woche auch die anderen Fraktionen von seinen Plänen informieren. Grundsätzlich positiv steht ihnen SPÖ-Infrastrukturstadtrat Günther Kautz gegenüber: „In Wohngebieten halte ich das für eine gute Sache. Aber in der Schubertstraße oder anderen stark befahrenen Straßen, die quasi wie Hauptstraßen sind, würde ich so eine Verordnung nicht begrüßen!“

Ähnlich sieht es FPÖ-Klubobmann Willi Haberbichler: „In den kleinen Gassen, wo die Rechtsfahrregel gilt, und ohnehin zu schnell gefahren wird, sehe ich das Vorhaben absolut positiv. Die Durchzugsstraßen sollte man aber ausklammern, darunter fällt für mich auch die Schubertstraße!“

