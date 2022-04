Alko-Unfall bei Olbersdorf: Mehr als zwei Promille Alkohol im Blut

Werbung

Der aufsehenerregendste Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im Bereich Olbersdorf (Gemeinde Thomasberg): Eine 43-Jährige war auf der Bundesstraße B 54 Richtung Autobahn unterwegs, als sie beim Abbiegen in Richtung Tankstelle geradewegs in die Seitentür eines anderen Fahrzeugs fuhr.

Damit aber nicht genug: Nach einer kurzen Begutachtung des Schadens setzte sich die Frau einmal mehr ans Steuer um zurückzuschieben und dann noch einmal in den Wagen zu fahren. Bezirkspolizeikommandant, Oberstleutnant Johann Neumüller erklärt sich das mit dem danach durchgeführten Alkotest: „Wir haben eine – für uns sehr seltene – extreme Alkoholisierung von weit über zwei Promille festgestellt“, sagt er gegenüber NÖN.at.

Die Lenkerin, als auch die 53-jährige Frau, die am Steuer des anderen Wagens saß, hatten aber Glück: Sie wurden nicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Der 43-jährigen Unfallverursacherin wurde der Führerschein abgenommen, eine Anzeige erging an die BH Neunkirchen.

Fahrzeug krachte in Verkehrsinsel

Einen weiteren Alko-Unfall verzeichnete die Exekutive am Freitagabend auf der Blätterstraße in Neunkirchen. Kurz vor der Stadtausfahrt krachte eine 59-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Neunkirchen mit ihrem Fahrzeug in eine Verkehrsinsel. „Es wurde deutlich mehr als ein Promille Alkohol im Blut festgestellt“, so der Bezirkspolizeichef. Auch hier war die Vorgangsweise für die Polizei klar: Der Führerschein wurde abgenommen, die Frau wurde angezeigt.

