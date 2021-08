Spektakulärer Verkehrsunfall am Samstagmittag im Neunkirchner Stadtgebiet: Ein Notarzt-Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes war gegen einen zivilen Pkw geprallt – das bestätigt Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger am Samstagnachmittag auf NÖN.at-Anfrage.

Ereignet hatte sich der Unfall auf der vielbefahrenen sogenannten Ritterkreuzung. „Unser Notarzteinsatzfahrzeug ist zur Kreuzung gefahren und nachdem alle anderen Verkehrsteilnehmer stehen geblieben sind, ist er – mit Folgetonhorn und Blaulicht – in die Kreuzung eingefahren“, berichtet Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger.

Der Lenker eines zivilen Fahrzeugs dürfte dies allerdings nicht mitbekommen haben: „Er hat den Notarztwagen rechts erwischt und ist mit ihm kollidiert“, so Willesberger. Nicht nur am zivilen Fahrzeug entstand großer Schaden, auch am Rettungsfahrzeug: „Nicht nur auf der Seite, auf der die Kollision stattfand, sondern auch auf der anderen Seite, da der Wagen umkippte“, so Willesberger.

Keine Personen verletzt

Glück im Unglück für alle Unfallbeteiligten: Sie blieben unverletzt, einzig die Beifahrerin des zivilen Pkws wurde sicherheitshalber zur weiteren Begutachtung ins Krankenhaus gebracht. Den Einsatz des Notarztes übernahm in der Zwischenzeit ein Hubschrauber – und auch ein Notarztfahrzeug ist mittlerweile wieder im Einsatz: „Es gibt, für den Fall, dass unser NEF ausfällt, einen Ausfallsplan – in diesem Fall wird ein normaler Rettungswagen zu einem solchen umfunktioniert und in Dienst gestellt, bis anderweitiger Ersatz da ist“, so Willesberger.

Für die vierköpfige Urlauberfamilie, die in dem zivilen Pkw unterwegs war, wurde übrigens ein Leihauto organisiert.