Es war vor wenigen Monaten, als die Gemeinde rund um ÖVP-Bürgermeister Bernhard Brunner zu sogenannten „Bürgerstammtischen“ lud. Die Idee dahinter: Einwohner können dabei ihre kleinen und größeren Anliegen sowie Ideen vorbringen.

Bei der Veranstaltung im Ortsteil Höll war es vor allem ein Thema, das den Bürgern unter den Nägeln brannte: Die prekäre Verkehrssituation an der Bundesstraße B54. Anrainer Franz Scherbichler übergab der Ortsspitze damals sogar ein Schreiben, in dem etwa eine Tempo 50-Verordnung gefordert wird. Brunner versprach, sich im Rahmen einer Verkehrsverhandlung für entsprechende Maßnahmen einzusetzen.

Wie der Ortschef nun gegenüber der NÖN bestätigte, fand zuletzt eine solche Verkehrsverhandlung statt. „Beschlossen wurde, in diesem Bereich in der schöneren Jahreszeit, wenn auch Motorräder unterwegs sind, eine versteckte Tempomessung durchzuführen. Außerdem sollen an mehreren Tagen die Fußgänger gezählt werden“, so Brunner. Vorstellbar wäre auch die Errichtung einer Ampel: „Fix ist, dass sich etwas ändern muss und auch wird“, meint er.

Auch die Landesstraße nach der Ortsausfahrt von Aspang Markt Richtung St. Corona war ein Thema: „Hier war die Idee, den 50er rund 150 Meter weiter zu verlängern, da dies auch Wunsch der Anrainer war.“ Fixe Maßnahmen gebe es noch keine, Brunner blickt dem aber allgemein zuversichtlich entgegen: „Ich bin guter Dinge, dass wir eine akzeptable Lösung finden“, so der ÖVP-Bürgermeister.