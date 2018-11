Mit einstimmigem Beschluss des Gemeinderates wurde verdienten Neunkirchner Persönlichkeiten die Verleihung von Ehrenzeichen zuerkannt. In einer Feierstunde am Dienstagabend überreichten Landtagspräsident Karl Wilfing und Bürgermeister Herbert Osterbauer an folgende Persönlichkeiten:

Von der Feuerwehr Neunkirchen-Stadt wurden einige Freiwillige u.a. für ihr großes Engagement beim Neubau des Feuerwehrhauses geehrt: Manuel Ungerböck, Bernhard Vorauer und BM Benjamin Vorauer wurden mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Kommandant Mario Lukas und Kommandant-Stv. Paul Pilshofer wurden für ihren Einsatz mit der Ehrennadel in Gold geehrt.

Weitere Ehrungen

Für ihren Einsatz beim Roten Kreuz Neunkirchen wurden Margit Gatterer, Alois Schwarz, Gertrude Schwarz, Friedrich Ratschiller und Theresia Ratschiller mit der Ehrennadel in Silber bedankt. Sie setzten sich alle in der Bezirksstelle in den verschiedensten Bereichen – von Blutspenden über Team Österreich Tafel bis zur Krisenintervention ein.

Der Fotoclub des Österreichischen Gebirgsvereins Neunkirchen konnte heuer sowohl Staats- als auch Vizestaatsmeister in der Schwarz-Weiß-Fotografie stellen.

Staatsmeister Hubert Weninger und Vizestaatsmeister Wolfgang Mayer erhielten aus diesem Grund die Ehrennadel in Silber der Stadtgemeinde.

Ehrungen im Sport

Die Stadtgemeinde Neunkirchen kann aber auch auf großartige sportliche Erfolge stolz sein:

Die Juniorenmannschaft des TC Neunkirchen konnte heuer den Landesmeistertitel in der U16 feiern. Das erfolgreiche Team um Paul Schabauer, Tobias Tobler, Yan Matschi, Dennis Weinzettl, Max Petracek und Hartmut Fiedler erhielt dafür die Sportehrennadel in Bronze.

Die Damenmannschaft des TC Posch war bei den Landesmeisterschaften in der AK60 erfolgreich und holte den Meistertitel nach Neunkirchen. Dorothea Gsenger, Friederike Kapaun, Maria Steindl, Walburga Grebesits, Helga Marek, Christine Pilger und Traude Schweighofer wurden dafür mit der Sportehrennadel in Bronze geehrt.

Seit 62 Jahren sind Eduard Stückler und Philipp Scharf im 1. Neunkirchner Eisschützenklub aktiv. Für ihren langjährigen Beitrag wurden beide mit der Sportehrennadel in Gold ausgezeichnet.