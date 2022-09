Stadtfest Neunkirchen: Drei neue Ehrenringe

Samstag, 10. September:

am Hauptplatz ,Gastronomie ab 10 Uhr, Eintritt frei

• 11 Uhr : Eröffnung des Stadtfestes mit Verleihung von Ehrenzeichen

• Im Anschluss Frühschoppen mit dem 1. Neunkirchner Musikverein

• 18 Uhr: Groove Station – die Partyband aus Wien bringt jedes Event zum Kochen.

• 20 Uhr: Missing Link – die fünf Jungs aus dem Bezirk mixen unterschiedlichste Musikgenres und sind für ihre Musik-Events weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt.

• 22 Uhr: Wir4 – die Originalband von AUSTRIA3 hat jede Menge Austropop-Hits mit im Gepäck.

Sonntag, 11. September:

am Hauptplatz, Gastronomie ab 9.30 Uhr

• 10 Uhr Heilige Messe in der Stadtpfarrkirche

• 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Natschbach-Loipersbach

• 14 Uhr Verlosung Tombola – die Lose sind bei den teilnehmenden Gastronomiebetrieben sowie am Fest erhältlich.

An beiden Tagen gibt es eine Luftburg und das Römerfest im Städtischen Museum, Stockhammergasse 13, Eintritt € 7. Programm ist dort von 10 bis 18 Uhr: Vorführungen Römerverein und Keltenverein, Schauküche mit gratis Verkosten, Kinderprogramm...