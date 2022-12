Vernetzungstreffen an Fachschule Warth

Werbung

Bei einem gemeinsamen Brunch gab es für die rund 30 Personen einen regen Informationsaustausch rund um die vier Bereiche Seminarbäuerinnen, Schule am Bauernhof-Betriebe, der Agrar- und Waldwerkstatt sowie der Fachschule Warth. Dabei wurde über die Herausforderungen und auch die schönen Momente bei der Vermittlung der land- und forstwirtschaftlichen Themen diskutiert. Zum Treffen hatten BBK-Obmann Thomas Handler und Direktor Franz Aichinger eingeladen.

Leistungen der Landwirtschaft begreifbar machen

„Die Leistungen und die Tätigkeiten der Landwirtschaft müssen für weite Teile der Bevölkerung wieder begreifbar gemacht werden. Dabei gilt es ein realistisches Bild der heutigen Landwirtschaft zu vermitteln. Die ‚Botschafter der Landwirtschaft‘ spielen dabei eine zentrale Rolle in der Region“, betonten Direktor Franz Aichinger und BBK-Obmann Thomas Handler. „Dass wir am richtigen Weg sind, zeigt die große Nachfrage an Angeboten der Agrar- und Waldwerkstatt (AWW). Für Kinder und Jugendliche gibt es am Schulstandort Warth authentische Einblicke in die Arbeiten auf einem Bauernhof und im Wald“, so Aichinger und Handler.

Naturpädagogisches Programm für Kindergärten und Schulen

„Wir verzeichnen wieder eine steigende Nachfrage am naturpädagogischen Programm für Kindergärten und Schulen. Die Buchungslage sieht sehr gut aus“, betont Thomas Schrammel, Koordinator der „Agrar– und Waldwerkstätten“. „Die Kinder bzw. Jugendlichen werden bei den Führungen und Workshops altersgerecht von eigens geschulten Rangern betreut. Diese wurden heuer neu eingekleidet, wobei die Kosten für den Druck dankenswerterweise die LFS Warth übernahm“, so Schrammel.

Die Verköstigung wurde von der Fachschule Warth und der BBK Neunkirchen gesponsert. Die Milchprodukte stellte die NÖM kostenlos zur Verfügung. Für nächstes Jahr ist ein weiteres Vernetzungstreffen bereits in Planung.

- Artikel von Jürgen Mück

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.