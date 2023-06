Neue Landjugend-Gruppe in St. Corona gegründet

Die Landjugend Niederösterreich mit rund 20.000 Mitgliedern im ganzen Land hat eine neue Ortsgruppe. Im Rahmen einer Gründungsversammlung im Gasthaus Ödenhof wurde die Ortsgruppe St. Corona am Wechsel aus der Taufe gehoben. Als Leiterin fungiert Helena Kronaus, als Obmann Lukas Gamperl.

Rund 30 junge Burschen und Mädchen gehören dem neuen Verein ein. „Ich freue mich sehr über diese Initiative, dass ihr selbst eure Freizeitgestaltung in die Hand nehmt und so die Gemeinde belebt“, so Bürgermeister Michael Gruber, der gemeinsam mit Vizebürgermeister Gerald Bachler (beide ÖVP) an der Sitzung teilnahm.

Das Vorstandsteam der Landjugend St. Corona am Wechsel. Foto: Landjugend NÖ

„Landjugend ist das, was ihr daraus macht. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg. Eine Landjugend-Gruppe ist für jede Gemeinde eine Chance“, betonte Landjugend-Büroleiter Lukas Bull, der gemeinsam mit dem Landesobmann der Landjugend NÖ Markus Höhlmüller, Viertelsreferent Vinzenz Ziehbauer und den beiden Landesbeiräten Manuela Wurzinger und Gerald Spitzer gekommen war.

Die Ortsgruppe St. Corona bildet ab sofort gemeinsam mit der Landjugend Edlitz und Kirchberg am Wechsel den Landjugend-Bezirk Aspang.