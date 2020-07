Verschiedene Märkte locken in die Innenstadt .

Etliche Märkte laden wieder in die Neunkirchner Innenstadt: Den Anfang macht der regionale Bauernmarkt am Holzplatz, der heuer am Samstag, 4. Juli von 7 bis 12 Uhr die Möglichkeit bietet, Waren von Direktvermarktern aus der Region zu beziehen.