Große Trauer um bekannten Musiker und Chorleiter Georg Stockreiter

Der gebürtige Gloggnitzer absolvierte 1978 das Orgelstudium. Er war Solist bei internationalen Orgelwochen in Luzern, Bonn, Aachen und Köln und war Dozent an der Internationalen Sommerakademie Lilienfeld für Orgelimprovisation und Organist an der Wallfahrtskirche Maria Schutz, der Pfarrkirche Semmering und der Stadtpfarrkirche Ternitz. Gemeinsam mit Robert Feichtinger war er Teil des „Orgelduo Vindobona“ mit Konzerttätigkeit in vielen Ländern Europas. Stockreiter war von 1986 bis 1991 künstlerischer Leiter der Kirchenmusikreihe „musica viva“ Maria Schutz und Mitbegründer und Referent des Internationalen Chor-Workshops Schloss Weinberg (OÖ).

Auch als erfolgreicher Chorleiter behält man Georg Stockreiter in Erinnerung. Seine erste Chorleitertätigkeit begann im Alter von 17 Jahren beim Gloggnitzer Gesangsverein. In weiterer Folge Chorleiter bei der Singgemeinschaft Pottschach-Wimpassing, beim Männerchor AGV „Almbleamal“ Hirschwang (1985 bis zu seinem Tod), Chorleiter beim Gesangverein Breitenau „Pro Musica“ (1985 bis 2014) mit reger Konzerttätigkeit im In- und Ausland.

Konzertreisen erfolgten nach Schweden, Spanien, Italien, Frankreich, England-Schottland, USA-West und Slowenien, Konzertreihen bei „Reise um die Welt“, „Sentimental-Journey“ und „Praise the Lord“. Stockreiter war Gründer und Chorleiter beim Ensemble „STIMMt Vokal“ (ab 2014) und Kreischorleiter im früheren Sängerkreis Schwarzatal des Chorverbandes NÖ sowie Landeschorleiter für NÖ im Österreichischen Arbeitersängerbund.

